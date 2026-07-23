رئيس الاتحاد الأرجنتيني للجماهير: خسرنا نهائي المونديال لأن إسبانيا كانت الأفضل

أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا أن منتخب بلاده خسر نهائي كأس العالم 2026 لأن المنتخب الإسباني كان الأفضل على أرض الملعب.

وطالب تابيا رداً على مزاعم وجود مؤامرة أو ضغوط خارجية أثرت على الفريق خلال نهائي المونديال، من الجماهير تقبل الهزيمة بالروح الرياضية نفسها التي يتم بها الاحتفال بالانتصارات، بحسب ما نقلت شبكة آر إم سي سبورت.

وأشار إلى أن الخسارة مؤلمة، خاصة لمنتخب اعتاد المنافسة على الألقاب، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تقدير الجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني، بعدما قضوا أكثر من 50 يوما بعيدا عن عائلاتهم بهدف تمثيل الأرجنتين بأفضل صورة ممكنة.

وشدد على أن المنتخب خسر النهائي، لكنه نجح في الوقت ذاته في منح جماهير بلاده العديد من اللحظات السعيدة خلال مشواره في البطولة.

كما وجه تابيا رسالة مباشرة إلى الجماهير، محذراً من الانجراف خلف ما وصفه بالأكاذيب والمناورات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنتخب.

وقال إن اللاعبين والجهاز الفني يدافعون عن ألوان الأرجنتين وعلمها وبلادهم في جميع أنحاء العالم، مطالباً الجماهير بعدم السماح لأي شائعات بالتسبب في الانقسام بين أفراد المجموعة التي قدمت الكثير لكرة القدم الأرجنتينية.