أكثر 10 أندية حقق لاعبوها كأس العالم

أعلن موقع "ترانسفير ماركت" قائمة الأندية التي حقق لاعبوها كأس العالم، منذ انطلاق البطولة عام 1930.

ووفقاً للموقع يأتي يوفنتوس الإيطالي في المركز الأول برصيد 28 لاعباً فائزاً بالمونديال، ويأتي بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثاني برصيد 23 لاعباً، ثم إنتر ميلان الإيطالي بـ 22 لاعباً.

وجاء برشلونة بالمركز الرابع بـ 20 لاعباً، ثم روما الإيطالي في المركز الخامس برصيد 18 لاعباً، يليه بينارول الأورغواياني وسانتوس البرازيلي بـ 15 لاعباً لكل منهما، ثم ريال مدريد بـ 13 لاعباً.

وتستكمل قائمة الـ 10 الأوائل بناديي ناسيونال الأورغواياني وساو باولو البرازيلي برصيد 12 لاعباً لكل منهما.