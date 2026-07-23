ترجيح إعلان تعيين كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا الجمعة

رجحت مصادر صحافية إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مديراً فنياً جديداً للمانشافت، يوم غد الجمعة.

وكان يوليان ناغلسمان ترك تدريب ألمانيا عقب وداع الماكينات كأس العالم 2026 من دور الـ32 أمام باراغواي، وربطت التقارير اسم كلوب بخلافته، قبل أن يتم التواصل معه من قبل الاتحاد الألماني، ليعدل عن رغبته في مواصلة الابتعاد عن كرة القدم، ويقبل المهمة.

ورحل كلوب عن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي في صيف 2024، قبل عام من نهاية عقده، مؤكداً أنه يشعر بضغوط كبرى ويريد الحصول على قسط من الراحة.

لكن كلوب تولى بعدها منصباً إدارياً بعيداً عن ضغوط منصب المدير الفني، حيث عمل مديرا لعمليات كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.