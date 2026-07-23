تركي يتعهد بتوزيع نصف طن بطيخ حال تعاقد "بشكتاش" مع محمد صلاح

تعهد بائع خضروات وفاكهة تركي بتوزيع نصف طن (500 كيلوغرام) من البطيخ مجاناً في حال انضمام النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى نادي "بشكتاش" في الدوري التركي.

وكانت تقارير أكدت خلال الساعات الأخيرة أن بشكتاش قرر تكثيف تحركاته خلال الفترة الحالية من أجل ضم النجم المصري تلبية لرغبة جماهيره، لكن الراتب الكبير للاعب لا يزال يقف عقبة في سبيل ذلك.

يذكر أن جماهير النادي وجهت نداءات ملحة لإدارته مؤخراً خلال تجمع في ملعبه لتقديم نجم البلجيكي لياندرو تروسارد، بحسم صفقة صلاح.