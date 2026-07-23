فان بومل على أعتاب تدريب منتخب بلجيكا

من المتوقع أن يتولّى الهولندي مارك فان بومل تدريب منتخب بلجيكا لكرة القدم خلفا للفرنسي رودي غارسيا، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء، مشيرة إلى التوصل لاتفاق بين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والمدرب.

ووفقا لصحيفة "هت لاتست نيوس" البلجيكية اليومية، سيُوقّع المدرب السابق لأيندهوفن الهولندي وفولفسبورغ الألماني وأنتويرب البلجيكي، والبالغ 49 عاما، خلال الأيام القليلة المقبلة عقدا يربطه ببلجيكا حتى نهاية كأس أوروبا 2028.

وأعلن الاتحاد البلجيكي الإثنين، أن عقد غارسيا الذي تولى تدريب "الشياطين الحمر" مطلع عام 2025، لن يتم تمديده رغم المشوار الجيد الذي قدمته بلجيكا في كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية.

وبلغ كيفن دي بروين وزملاؤه الدور ربع النهائي قبل الإقصاء بخسارة أمام إسبانيا التي تُوّجت لاحقا باللقب (1-2).

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وجود تباين في وجهات النظر بين المدرب الفرنسي وعدد من اللاعبين، وكذلك مع المدير الفني فنسان مانارت الذي لم يكن راضيا عن أداء منتخب بلاده خلال دور المجموعات من المونديال، ولا سيّما في المباراتين أمام مصر (1-1) وإيران (0-0).

ومع ذلك، أثار رحيل غارسيا حالة من الاستغراب لدى العديد من المشجعين الذين عبّروا بكثافة عن موقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب "هت لاتست نيوس"، كان الاتحاد البلجيكي يبحث عن "مدرب منتخب أصغر سنا وأكثر حداثة من رودي غارسيا (62 عاما)".

ويُعدّ فان بومل من دون ناد منذ رحيله عن أنتويرب في صيف 2024.