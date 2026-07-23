إنتر ميامي يتعاقد مع كاسيميرو بصفقة انتقال حر

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو، بصفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان إن التعاقد مع كاسيميرو سيمتد حتى نهاية موسم 2027 من الدوري الأميركي لكرة القدم، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029.

وقال كاسيميرو (34 عاماً) ضمن البيان الرسمي "أكثر ما يحفزني مثل أي لاعب كرة قدم هو محاولة التطور باستمرار وتحقيق المزيد من الانتصارات، ومشروع إنتر ميامي وما بذله مسؤولوه من أجل التعاقد معي يعني لي الكثير".

وأضاف "أنا ممتن للغاية ومتحمس لبداية مشواري مع الفريق لرد الثقة لمسؤولي النادي ليس على مدار 90 دقيقة في المباريات بل كل حصة تدريبية يوميا، أشكر إدارة النادي، وأعد ببذل قصارى جهدي لأرد هذه الثقة والحب الذي وجدته".

وقضى كاسيميرو المواسم الأربعة الأخيرة بقميص مانشستر يونايتد، وقبلها حقق مسيرة تاريخية على مدار 8 سنوات مع ريال مدريد الإسباني.

وبقميص الريال، كان كاسيميرو يصنف من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، وحقق مع النادي الإسباني خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.