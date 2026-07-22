تقرير: الاتحاد الفرنسي استقر على تعيين زيدان لقيادة المنتخب الثلاثاء المقبل

يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإعلان التعاقد مع المدرب الجديد زين الدين زيدان، الأسبوع المقبل.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي استقر على الإعلان عن تعيين زيدان يوم الثلاثاء المقبل، وأنه من الوارد إقامة مؤتمر صحافي، ولكن لا يشترط في نفس اليوم.

ولفتت إلى أن هناك تحركات مكثفة في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مع زيدان لمدة 4 سنوات.

وأوضحت أنه سيتم الاستقرار على الجهاز المعاون لزيدان في أغسطس، ولن يحدث تغييرات كثيرة.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي القادمة في أواخر سبتمبر، وأوائل أكتوبر، حيث سيواجه تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر، وبعدها يلاقي إيطاليا وبلجيكا يومي 2 و5 أكتوبر ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.