صحيفة أرجنتينية: الوحدة اتفق مبدئياً على ضم اللاعب لاوتارو

ذكرت صحيفة «إنفو كيورفا» الأرجنتينية أن نادي الوحدة توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مونتينيغرو بشأن انضمامه إلى «العنابي» خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2027).

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال المدافع الأرجنتيني لاوتارو مونتينيغرو أبلغ نادي سان لورينزو الأرجنتيني بأن اللاعب وقع عقداً مبدئياً مع نادي الوحدة الإماراتي، تمهيداً للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من شهر يناير المقبل في صفقة انتقال حر.

وأضافت: «مونتينيغرو لن يجدد عقده مع سان لورينزو، بعدما اختار خوض تجربة جديدة خارج الأرجنتين، حيث وقع اتفاقاً مبدئياً مع الوحدة للانتقال إلى دوري للمحترفين عقب انتهاء ارتباطه الحالي مع ناديه».

وتابعت: «أثارت خطوة اللاعب أزمة داخل سان لورينزو، بعدما تغير موقفه بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، إذ قرر الجهاز الفني بقيادة نستور غوروسيتو استبعاده من حساباته مؤقتاً لحين حسم مستقبله».

وقالت: «كان مونتينيغرو قد غاب عن أحد تدريبات الفريق دون الحصول على إذن مسبق، وبعد عودته تدرب لفترة منفرداً بعيداً عن المجموعة الأولى، قبل أن يتم تحويله للتدرب مع فريق الرديف».

وواصلت: «طلب سان لورينزو من ممثلي اللاعب تقديم عرض مالي مناسب مقابل إنهاء العقد مبكراً، أو استمرار اللاعب بعيداً عن الفريق الأول حتى نهاية عقده في ديسمبر المقبل، قبل رحيله إلى الإمارات».

وأشارت إلى أن نادي الوحدة تقدم بعرض يقترب من 300 ألف دولار لإنهاء ارتباط اللاعب بالنادي الأرجنتيني بشكل مبكر، إلا أن إدارة سان لورينزو ترى أن القيمة غير كافية، وتنتظر تحسين العرض قبل اتخاذ قرار نهائي.

ولاوتارو مونتينيغرو هو مدافع أرجنتيني من مواليد عام 2004، ويعد من المواهب الصاعدة في أكاديمية سان لورينزو، حيث تدرج في فرق الناشئين بالنادي قبل تصعيده إلى الفريق الأول.

ويلعب مونتينيغرو في مركز قلب الدفاع، ويتميز بالقوة البدنية، والقدرة على بناء اللعب من الخلف، والهدوء في التعامل مع الكرة، وهي صفات جعلته يحظى بثقة الجهاز الفني رغم صغر سنه.

وشارك اللاعب مع الفريق الأول لسان لورينزو خلال الفترة الماضية، واعتُبر من العناصر التي تمثل مستقبل خط الدفاع في النادي الأرجنتيني، قبل أن تتعقد علاقته مع الإدارة بسبب قرار الانتقال إلى الدوري الإماراتي.

ويأتي انتقال مونتينيغرو إلى الوحدة ضمن استراتيجية النادي لدعم صفوفه بلاعبين شباب قابلين للتطور، والاستفادة من سوق اللاعبين الأرجنتينيين الذي يعد أحد أبرز الأسواق العالمية في إنتاج المواهب، خصوصاً في المراكز الدفاعية.

وتمنح تجربة دوري الإمارات للمحترفين اللاعب فرصة جديدة لخوض أول احتراف خارجي في مسيرته، في وقت يسعى فيه الوحدة إلى ضم لاعبين جدد في فئة اللاعبين المقيمين تجمع بين الموهبة والإمكانات المستقبلية.