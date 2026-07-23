الحارس التاريخي للمكسيك يعتزل كرة القدم

أعلن حارس المرمى المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، لينهي بذلك مسيرة احترافية استمرت قرابة 23 عاماً. وسبق أن أعلن أوتشوا أنه سيعتزل عقب بطولة كأس العالم 2026، التي شارك فيها رفقة منتخب بلاده الذي وصل إلى دور الـ16 وخسر أمام إنجلترا بنتيجة 2 - 3.

وكتب أوتشوا عبر حسابه على منصة «إكس»: «لم أتخيل يوماً إلى أي مدى يمكن أن يصل بي حلمي. اليوم لا يسعني إلا أن أنظر إلى الوراء بفخر وأقول: شكراً لكم». وأضاف: «شكراً لعائلتي، شكراً لزملائي في الفريق، شكراً لكل مشجع كان حاضراً في كل مراحل هذه الرحلة». وحقق أوتشوا رقماً قياسياً بأن أصبح أول حارس يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال.