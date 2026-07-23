مالاغو يؤكد التواصل مع غوارديولا لتدريب إيطاليا

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوفاني مالاغو، أمس، أنه في تواصل دائم مع المدرب الإسباني الأسطوري بيب غوارديولا الذي قد يتولى الإشراف على منتخب إيطاليا.

وسُئل مالاغو عبر منصة «إكس» من قِبل موقع «كروناكي دي سبولياتويو» (وقائع غرف الملابس)، عن إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد لبطل العالم أربع مرات، في حال تعلق الأمر بـ«اسم كثر الحديث عنه في الساعات الأخيرة، وهو غوارديولا»، فرد بالإيجاب.

وأكد: «نعم، وهذا استثناء لأسباب واضحة، لن أشرحها هنا، لكن ليس مؤكداً أن يُفضي هذا الأمر إلى نتيجة إيجابية، إلا أنني أعتقد رغم ذلك أنه كان من العدل والمهم فتح حوار والاستمرار فيه».