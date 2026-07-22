الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ينفي استدعاء رئيسه للشهادة أمام القضاء الأميركي

نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء القضاء الأميركي لرئيسه كلاوديو تابيا أو أمينه المالي بابلو توفيجينو للإدلاء بشهادتهما في تحقيقات عن عقود تجارية مرتبطة بالاتحاد تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار.

وأكد الاتحاد أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لم يقم باحتجاز تابيا أو توفيجينو، ولم يطلب منهما تسليم أجهزتهما الإلكترونية قبل المغادرة على متن رحلة تقل منتخب الأرجنتين من نيويورك.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني للعبة في بيان أن الاستدعاء الصادر عن القضاء ‌الأميركي لم يكن موجهاً إلى ⁠تابيا أو توفيجينو، بل إلى طرف ثالث لم يذكر اسمه.

وأشار البيان إلى أن ⁠الاستدعاء ⁠أمر ذلك الشخص بالمثول أمام هيئة محلفين كبرى، وربما تقديم وثائق ومراسلات تتعلق ⁠بعدة أشخاص، من بينهم مسؤولون في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وذكرت (إنفوباي) أن السلطات الأمريكية تحقق في عقود تجارية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تزيد قيمتها ‌عن 300 مليون دولار، في ظل تدقيق أوسع نطاقاً في الشؤون المالية لكرة القدم الأرجنتينية عقب المداهمات التي جرت في ديسمبر الماضي في إطار تحقيق يتعلق بغسل الأموال.