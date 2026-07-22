بعد فوزهما بكأس العالم.. تكريم فابيان رويز وغافي بوزنهما من الطماطم

منحت مدينة لوس بالاسيوس إي فيافرانكا الثنائي الإسباني فابيان رويز وغافي كمية من الطماطم تعادل وزن كل منهما، في تقليد محلي مرتبط بالاحتفاء بأبناء المدينة المتوجين مع المنتخب الإسباني.

استقبلت السلطات المحلية والجماهير في لوس بالاسيوس الثنائي فابيان رويز وغافي، قبل أن يحصل كل لاعب على كمية من الطماطم تساوي وزنه، في احتفال يعكس ارتباط المدينة بالزراعة وإنتاج الطماطم.

وبلغ وزن غافي 68.5 كيلوغرام، مقابل 84.5 كيلو لرويز.

وجاء الاحتفال بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الإسباني في مونديال 2026، بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف نظيف.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي، ليقود «لاروخا» إلى حصد كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد لقب 2010 الذي تحقق في جنوب أفريقيا.