فيجو: ميسي وجمال لا يستحقان الكرة الذهبية

اعتبر اللاعب البرتغالي السابق لويس فيجو إن اللاعب الإسباني لامين جمال والأرجنتيني ليونيل ميسي لا يستحقان الفوز في الكرة الذهبية، مرجحاً كفة اللاعب الإسباني رودري للفوز بها.

وقال فيجيو لموقع "بيتفير"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رودري قدم أداءً رائعاً في كأس العالم، وهذا قد يرجح كفته".

ووضع فيجو المتوج بالكرة الذهبية عام 2000 الفرنسي كيليان مبابي ضمن قائمة المرشحين للفوز في الكرة الذهبية قائلاً: "مبابي وأداءه المميز في كأس العالم سيجعلانه أيضاً من بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية".

وتابع قائلاً: "بالتأكيد سأضم بعض لاعبي باريس سان جيرمان الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مجدداً. ربما أخص بالذكر فيتينيا ودوي، اللذين قدما موسماً رائعاً رغم أن كأس العالم لم يكن موفقاً لهما".