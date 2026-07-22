تقرير: 4 نجوم في برشلونة يرفضون صفقة جوليان ألفاريز

كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، عن معارضة أربعة لاعبين في صفوف برشلونة للصفقة المحتملة بانتقال نجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، إلى صفوف برشلونة.

وأشارت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية إلى أن هناك فئة داخل النادي الكتالوني تفضل بقاء الأمور على حالها، وزعمت أن عددا من نجوم برشلونة لا يرحبون بصفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

ويتناقض ذلك كثيرا مع تقرير صحيفة "سبورت" الكتالونية في أواخر يونيو الذي أشار إلى سعادة لاعبي برشلونة بضم جوليان ألفاريز، وأنه سيكون إضافة فنية قوية للفريق.

لكن صحيفة "إل ناسيونال" كشفت أن هناك أربعة لاعبين في صفوف برشلونة غير متحمسين لهذه الصفقة.

أوضحت أن أول هؤلاء اللاعبين هو فيران توريس الذي يرى نفسه قادرا على أن يكون المهاجم الأساسي، وأضافت أن المهاجم الإسباني يشعر بعدم التقدير لذا يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

ولفتت إلى أن قائمة المعترضين تشمل أيضا ثنائي الوسط جافي وبيدري، المقربين من فيران توريس.

وذكرت أن البرازيلي رافينيا نجم برشلونة يميل نحو الاكتفاء بضم الثنائي أنتوني جوردون وكريم أديمي، وأنه لا داع لإنفاق 150 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز.

ونوه تقرير الصحيفة إلى أن رأي رافينيا يتفق أيضا مع توجه المدير الرياضي للنادي ديكو، ومدرب الفريق هانزي فليك، في ضرورة الاتجاه للصفقات الأقل تكلفة.

وختمت تقريرها بأن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا لا يرى ذلك، بل يعتبر صفقة جوليان ألفاريز، أولوية كبيرة.