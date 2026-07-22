مساعد مدرب الأرجنتين: دفعت أولمو ولم ألكمه

أعرب مساعد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين روبرتو فابيان أيالا عن ندمه الشديد على تصرفه تجاه لاعب منتخب إسبانيا داني أولمو عقب نهائي كأس العالم 2026 الذي انتهى لصالح المنتخب الإسباني، مؤكداً أنه لم يلكم أولمو بل قام بدفعه فقط.

وصرح أيالا لإذاعة (فالنسيا كابيتال)، اليوم الأربعاء: "أنا نادم. نظراً لمنصبي، لا يمكنني السماح لمشاعري، أو أي شيء قد أتلقاه من الطرف الآخر، بالتأثير على مزاجي وتصرفاتي. لهذا السبب أنا نادم، ويجب أن نضع حداً لهذا الأمر ونتركه عند هذا الحد. لم يكن ما حدث سوى دفعة، وليس لكمة كما يحاول البعض تصوير الأمر".

ورفض أسطورة نادي فالنسيا الإسباني السابق الكشف عما قيل له على أرض الملعب والذي استفزه، وقلل من شأن الأمر برمته.

وأضاف المدافع السابق: "ما قمت به كان رد فعل على كلام قيل لي، لكن الأمر انتهى. إذا التقيت به، فسوف أعتذر له شخصياً بكل تأكيد".