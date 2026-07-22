مباراة مصر والأرجنتين تحطم رقماً قياسياً على واتساب.. 29 مليون رسالة في الثانية

أصدرت شركة «ميتا» بيانات جديدة تُظهر أن صيف كرة القدم لعام 2026 حقق مستويات قياسية غير مسبوقة من التفاعل والنشاط عبر مجموعة تطبيقاتها المختلفة، حيث سجل تطبيق واتساب أعلى معدل استخدام له على الإطلاق خلال مباراة دور الـ 16 التي جمعت بين منتخبي مصر والأرجنتين، إذ تجاوز حجم الرسائل المتداولة حاجز الـ 29 مليون رسالة في الثانية الواحدة.

وعلى صعيد منصة إنستغرام، اكتسب اللاعبون المشاركون في البطولة مجتمعين 213.6 مليون متابع نشط جديد في الفترة الممتدة بين 11 يونيو و11 يوليو، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 6.6% رفعت إجمالي جمهورهم المشترك من 3.26 مليار إلى 3.47 مليار متابع، وقد برز حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، كأبرز نجم صاعد على المنصة خلال البطولة؛ حيث قفز عدد متابعيه من نحو 37 ألفًا إلى 28.8 مليون متابع، بينما أضاف لاعبو منتخب الرأس الأخضر مجتمعين 32.1 مليون متابع، محققين نسبة زيادة إجمالية للفريق تجاوزت 2000%.

وحققت منصة «ثريدز» نمواً لافتاً خلال البطولة، إذ ذكرت «ميتا» أنّ المنشورات التي حملت وسوماً ومواضيع متعلقة بكأس العالم حققت 1.5 مليار ظهور، ووصل محتوى كرة القدم إلى حوالي 15 مليون شخص يومياً في المتوسط، وبلغ ذروته عند 25 مليون مستخدم يومياً في 6 يوليو، أما على موقع فيسبوك، فقد شارك المستخدمون أكثر من 80 مليون منشور يتطرق إلى كأس العالم خلال فترة البطولة، مما يعكس حواراً عالمياً مستمراً يمتد إلى ما بعد المباريات المباشرة.