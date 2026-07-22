هدية غير متوقعة.. ماذا قدّم ميسي لحارس الرأس الأخضر قبل نهائي كأس العالم؟

كشفت الصحفية الأرجنتينية، يانينا لاتوري، عن هدية قدّمها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لحارس الرأس الأخضر، فوزينيا، قبل نهائي كأس العالم 2026.

وقالت الصحفية، إن ميسي وجّه بتوفير تذاكر مجانية لعدد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحجز لحضور المباراة النهائية، حتى تُتاح لهم فرصة متابعة الحدث من المدرجات مباشرة، ومن بينهم كان 4 أفراد من عائلة فوزينيا، حيث أخبر ميسي ممثليه بتأمين تذاكر لهم لحضور النهائي.

يُذكر بأن النجم الأرجنتيني كان قد واجه فوزينيا في دور الـ32 من البطولة، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على الرأس الأخضر، بواقع 3 أهداف مقابل هدفين.