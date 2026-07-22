خلال مباراة الأرجنتين ومصر.. تدخل باريديس الحاسم يتحوّل إلى ذكرى عائلية

خلّد لاعب منتخب الأرجنتين، لياندرو باريديس، تدخله الحاسم أمام مهاجم المنتخب المصري عمر مرموش خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 2026، بصورة أهدته إياها أسرته عقب نهاية مشوار الأرجنتين في البطولة.

وجاء تدخّل باريديس في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعدما كاد المنتخب المصري أن يسجل الهدف الثالث، ليحبط فرصة محققة ويمنع هدفًا كان من شأنه أن يقضي على آمال الأرجنتين في العودة، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا.