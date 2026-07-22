البنزرتي يرحل عن قيادة الإفريقي لتدريب الاتحاد الليبي
أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري الليبي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي لقيادة الفريق.
وطوى البنزرتي (76 عاماً) صفحة أخرى من مسيرته بعد أشهر قليلة من قيادته النادي الإفريقي إلى التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز. وقال الاتحاد عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي «بخبرة لا مثيل لها على المستويين العربي والقاري، وبمسيرة ذهبية مُكللة بالأمجاد، عميد المدربين وصائد الألقاب، يحل قائداً للمرحلة القادمة مع عميد البلاد وزعيمها».
وحصد البنزرتي خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود نحو 25 لقباً مع أندية ومنتخبات عدة.
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