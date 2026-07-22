البنزرتي يرحل عن قيادة الإفريقي لتدريب الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد المنافس ‌في ​الدوري الليبي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي لقيادة الفريق.

وطوى البنزرتي (76 عاماً) صفحة أخرى من ⁠مسيرته بعد أشهر قليلة من قيادته النادي الإفريقي إلى التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز. وقال الاتحاد عبر حساباته على وسائل ​التواصل الاجتماعي «بخبرة لا ‌مثيل ​لها على المستويين ⁠العربي والقاري، وبمسيرة ذهبية مُكللة بالأمجاد، عميد المدربين وصائد الألقاب، يحل ​قائداً ⁠للمرحلة ⁠القادمة مع عميد البلاد وزعيمها».

وحصد البنزرتي خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود نحو 25 لقباً مع أندية ومنتخبات عدة.