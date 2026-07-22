زيدان يوقع عقداً لتدريب منتخب فرنسا حتى 2030

أكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، أمس، أن تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، بات أمراً محسوماً، مشيراً إلى أنه وقع عقداً مع منتخب «الديوك» حتى منتصف عام 2030.

وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتولى زيدان (54 عاماً) تدريب المنتخب الفرنسي، خلفاً لديدييه ديشان الذي رحل عن الفريق بعد 14 عاماً من شغله المنصب، حيث قاد خلالها منتخب «الديوك» للتتويج بكأس العالم عام 2018، قبل أن ينال الوصافة في النسخة التالية عام 2022، ثم حصد بعدها المركز الرابع في النسخة الأخيرة من المونديال هذا العام.

كما ذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية أخيراً أن بطل العالم وأوروبا السابق سيتولى تدريب المنتخب الفرنسي، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى الآن، بشأن تعيين زيدان.