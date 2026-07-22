الوصل يقترب من حسم صفقة البرازيلي لوكاس سوزا

ذكرت صحيفة برازيلية أن نادي الوصل توصل إلى اتفاق للتعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي لوكاس سوزا، لاعب أتلتيكو مينيرو، خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة تستهدف تعزيز الجبهة الدفاعية للفريق بلاعب شاب يمتلك إمكانات فنية واعدة.

وأوضحت صحيفة «أو غول» البرازيلية أن أتلتيكو مينيرو وافق على انتقال اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى صفوف الوصل الذي اقترب من حسم الصفقة، دون الحصول على مقابل مالي ثابت في الوقت الحالي، لكنه سيحتفظ بنسبة 20% من حقوق اللاعب المستقبلية، ما يمنحه فرصة للاستفادة مالياً من أي عملية بيع لاحقة.

وأضافت: «النادي البرازيلي قد يحصل على مكافآت مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار، حال تحقيق لوكاس سوزا أهدافاً وشروطاً مرتبطة بالأداء، من بينها عدد المشاركات والمستويات التي يقدمها مع فريقه الجديد، لتصبح الصفقة قائمة على نموذج استثماري يضمن لأتلتيكو مينيرو عوائد مستقبلية من تطور اللاعب».

ويعد لوكاس سوزا أحد المواهب الشابة التي ظهرت في أكاديمية أتلتيكو مينيرو، حيث تدرج في الفئات السنية بالنادي قبل تصعيده إلى الفريق الأول، مستفيداً من خبرة مدرسة كروية تعد من أبرز مصادر اكتشاف وتطوير اللاعبين في البرازيل.

ويلعب سوزا في مركز الظهير الأيمن، ويتميز بالسرعة والقدرة على دعم الجانب الهجومي إلى جانب أدواره الدفاعية، كما يمتلك مرونة في التحرك على الطرف وصناعة الفرص، وهي مواصفات جعلته يحظى بمتابعة الجهاز الفني لأتلتيكو مينيرو قبل منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول. وخلال مسيرته مع النادي البرازيلي، شارك لوكاس سوزا مع فرق الفئات العمرية المختلفة، قبل الدخول في حسابات الفريق الأول، في إطار سياسة أتلتيكو مينيرو المعروفة بالاعتماد على المواهب الشابة ومنحها فرصاً للظهور في المنافسات المحلية والقارية.

وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية الوصل لتعزيز قائمته بلاعبين صغار السن يمتلكون قابلية للتطور، خصوصاً من السوق البرازيلية التي تعد من أكثر الأسواق إنتاجاً للمواهب في كرة القدم العالمية، حيث يسعى «الإمبراطور» إلى بناء تشكيلة تجمع بين الخبرة والعناصر الواعدة القادرة على تقديم إضافة فنية ومستقبلية.

ومن المنتظر أن يمثل انتقال لوكاس سوزا إلى الوصل خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما اختار خوض تجربة خارج البرازيل للمرة الأولى، في تحدٍ جديد يهدف من خلاله إلى تطوير مستواه واكتساب خبرات إضافية في دوري المحترفين.