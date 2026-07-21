رغم اعتدائه على جارسيا وجافي.. "بي بي سي": باريديس لم يطرد بعد نهائي المونديال

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المعلومات التي انتشرت بشأن طرد لاعب وسط منتخب الأرجنتين لياندرو باريديس بعد نهاية مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، جاءت نتيجة خطأ في نظام المعلومات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يستخدمه المعلقون ووسائل الإعلام.

وأكد فيفا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء انضباطي فوري بحق باريديس رغم اعتدائه على لاعبي إسبانيا إيريك جارسيا وجافي، الذي سقط أرضاً إثر الاشتباك، بينما حاول مساعد الحكم التدخل لاحتواء الموقف.

وأشار النظام بالخطأ إلى أن الحكم سلافكو فينتشيتش أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، قبل أن يتم تصحيح التقرير الرسمي لاحقًا وحذف الإشارة إلى الطرد.

وشهدت المباراة أيضاً توتراً كبيراً من جانب باريديس، الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني، وحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على داني أولمو، كما ارتكب عدة مخالفات أخرى دون أن يتلقى إنذارًا ثانيًا، بينما أنهى منتخب الأرجنتين اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو فرنانديز إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورغم عدم احتساب بطاقة حمراء بحق باريديس، فإن اللاعب لا يزال مهدداً بالعقوبات، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي في أحداث الشغب التي أعقبت النهائي، ويشمل التحقيق عدداً من لاعبي المنتخب الأرجنتيني وأفراد الجهاز الفني، تمهيداً لاتخاذ القرارات الانضباطية المناسبة بعد مراجعة جميع الوقائع.