بعد شراء النادي بـ 400 مليون.. ملاك ليفربول يخططون لبيع حصة أقلية بـ 6 مليارات دولار

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، أن الملاك الأميركيين لنادي ليفربول الإنجليزي يتفاوضون مع مستثمرين هنود، من بينهم عائلة ميتال، لبيع حصة أقلية من أسهم النادي تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات دولار.

وأكدت مجموعة فينواي الرياضية، التي دفعت 400 مليون دولار للاستحواذ على ليفربول في 2010، هذه المفاوضات في بيان لصحيفة فايننشال تايمز الأميركية.

وقالت فينواي "أبدى تحالف استثماري بقيادة وإدارة وتمثيل أميت بهاتيا اهتماماً بالاستثمار بشراء حصة أقلية في نادي ليفربول لكرة القدم".

ونجحت المجموعة الأميركية ومالكها جون هنري في إعادة ليفربول لمنصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 وذلك بعد غياب طويل دام 30 عاماً، وأضاف اللقب العشرين في العام الماضي ليتساوى مع غريمه مانشستر يونايتد.

كما حقق ليفربول لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا عام 2019 تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، ولكن الفريق الإنجليزي خسر نهائيين آخرين أمام ريال مدريد في 2018 و2022.