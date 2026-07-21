"فيفا" يعلن الترتيب النهائي للمنتخبات في المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026.

وتم وضع الترتيب بحسب إجمالي النقاط المحققة في جميع مباريات البطولة (وتُحتسب المباريات التي تُحسم بركلات الترجيح على أنها انتهت بالتعادل)، ثم فارق الأهداف في جميع مباريات البطولة، وإجمالي الأهداف المسجلة في جميع مباريات البطولة، وإذا استمر التعادل بين منتخبين أو أكثر بعد تطبيق هذه المعايير، فإنها تتقاسم المركز نفسه في الترتيب النهائي.

وتالياً الترتيب:

إسبانيا

الأرجنتين

إنجلترا

فرنسا

النرويج

بلجيكا

المغرب

سويسرا

المكسيك

كولومبيا

البرازيل

الولايات المتحدة

البرتغال

كندا

مصر

باراغواي

هولندا

ألمانيا

ساحل العاج

كرواتيا

اليابان

أستراليا

الكونغو

غانا

الإكوادور

جنوب أفريقيا

السويد

النمسا

البوسنة والهرسك

الجزائر

السنغال

الرأس الأخضر

إيران

جمهورية كوريا

تركيا

اسكتلندا

أوروغواي

السعودية

التشيك

نيوزيلندا

قطر

كوراساو

بنما

الأردن

هايتي

أوزبكستان

تونس

العراق