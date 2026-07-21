بعد شجار لاعبي إسبانيا والأرجنتين.. «فيفا» يفتح تحقيقاً بشأن ما حصل

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيينه مُدَّعٍ متخصص في الشؤون الانضباطية والأخلاقية، للتحقيق في الشجار الذي اندلع عقب فوز إسبانيا على ⁠الأرجنتين، بعد وقتٍ إضافي في المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

وقال "فيفا" في بيان: "بعد تقييم تقارير المباراة ذات الصلة بنهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وتماشياً مع المادة 36 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، قامت لجنة الانضباط التابعة للفيفا بتعيين مدعٍ عام متخصص في الانضباط والأخلاق للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون الانضباط الخاص بالفيفا فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بعد المباراة".

وازدادت حِدّة التوتر بعد ‌أن حسمت إسبانيا فوزها، للمرة الثانية في تاريخها بلقب كأس ‌العالم، عبر هدف وحيد سجّله ‌فيران توريس في الوقت الإضافي.

فبعد صفارة نهاية الوقت الإضافي، اشتبك لاعب ⁠وسط ⁠الأرجنتين، لياندرو باريديس، مع عدة لاعبين من منتخب إسبانيا، من ⁠بينهم: المدافع إريك جارسيا، ولاعب الوسط جابي، ما أدى لاندلاع شجار واسع النطاق بين لاعبي الفريقين.