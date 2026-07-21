«تجاهل الحديث عن طرده».. ماذا قال إنزو فرنانديز بعد خسارة الأرجنتين في نهائي مونديال 2026؟

أكد اللاعب الأرجنتيني، إنزو فرنانديز، التزامه تجاه منتخب بلاده، عقب الخسارة الموجعة أمام إسبانيا، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وقال فرنانديز، الذي نال بطاقة حمراء لحصوله على إنذار ثانٍ في النهائي، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "لسنوات عديدة، قامت هذه المجموعة بتمثيل الفريق بأفضل صورة ممكنة، إنها تعلّمنا أن المنافسة لا تقتصر على الفوز فحسب، بل هي بذل كل ما في وسعنا من أجل قميص المنتخب وعدم الاستسلام أبداً".

وأضاف: "ارتداء قميص منتخب بلادي هو أعظم شرف في مسيرتي، وسأواصل بذل قصارى جهدي في كل مرة أُدافع فيها عنه".

كما أكد أنه: "مع مرور الوقت، يُدرك المرء أن هناك ما هو أهم بكثير من مجرد نتيجة".

يُشار إلى أن فيرنانديز، الذي تلقّى إنذاراً للاعتراض قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، نال بطاقة حمراء بعد ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، إثر تدخله المتهور على المدافع الإسباني، باو كوبارسي، تاركاً زملاءه يواصلون دفاعهم المُستميت طوال المباراة بـ10 لاعبين.

وفي النهاية، استسلمت الأرجنتين لهدف أحرزه البديل الإسباني، فيران توريس، في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، لتتبدد أحلامها بالفوز بلقب ثانٍ على التوالي بكأس العالم.