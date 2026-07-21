إسبانيا تزيح الأرجنتين من صدارة التصنيف العالمي

تقدم المغرب إلى المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، محققاً أعلى قفزة له، بينما عادت إسبانيا الفائزة بكأس العالم إلى صدارة تصنيف الرجال وتراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني.

وفاز فريق المدرب لويس دي لا فوينتي 1-0 على منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم في نسخة قطر 2022 بعد شوطين إضافيين، يوم الأحد، ليعود إلى صدارة التصنيف للمرة الأولى منذ يناير.

ظلت فرنسا وإنجلترا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في التصنيف، على الرغم من فوز فريق المدرب توماس توخيل على المنتخب الفرنسي ليحصد الميدالية البرونزية.

وصعدت البرازيل إلى المركز الخامس، بينما تقدم المغرب إلى المركز السادس، وهو أعلى ترتيب له على الإطلاق.

وتراجعت البرتغال مركزين لتحتل المركز السابع بعد خروجها من دور 16 في كأس العالم.

وتبادل المنتخب البلجيكي المراكز مع نظيره الهولندي، إذ تقدم "الشياطين" إلى المركز الثامن، بينما تراجع "الطواحين" إلى المركز التاسع.

وتقدمت المكسيك أربعة مراكز لتدخل قائمة المراكز العشرة الأولى، وكانت النرويج أكثر منتخب حقق قفزة في الترتيب بتقدمها 12 مركزاً لتحتل المرتبة 19 بعد بلوغها دور الثمانية في كأس العالم.