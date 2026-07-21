وفاة مشجع إسباني إثر انهيار نافورة مياه

توفي مراهق يبلغ 13 عاماً في سيوداد رودريغو غرب إسبانيا، إثر انهيار نافورة مياه خلال الاحتفالات بفوز منتخب بلاده بلقب مونديال 2026 لكرة القدم، وفق ما أعلنت بلدية المدينة. وجاء في منشور للبلدية على «فيس بوك»: «تُعرب بلدية سيوداد رودريغو عن بالغ حزنها وتتقدم بتعازيها في وفاة الفتى البالغ 13 عاماً. ما كان ينبغي أن يكون احتفالاً بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم لكرة القدم تحوّل إلى مأساة»، متمنية «الشفاء العاجل للمصابين الآخرين». وأوضحت خدمات الطوارئ في منطقة كاستيا -إي-ليون على منصة «إكس»، أنه «تلقت فرق الإنقاذ عدة اتصالات بشأن انهيار نافورة على عدد من الأشخاص»، مشيرة إلى إصابة شاب آخر.