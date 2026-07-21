رودي غارسيا يغادر منصبه مدرباً لمنتخب بلجيكا

سيغادر الفرنسي رودي غارسيا منصبه مدرباً للمنتخب البلجيكي الذي تولاه منذ فبراير 2025، وقاده خلاله إلى ربع نهائي مونديال 2026، في نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الملكي البلجيكي أمس. وقال غارسيا، وفق ما نقل عنه بيان الاتحاد، «بعد مشاورات مع الاتحاد البلجيكي، قررنا عدم مواصلة هذه المسيرة الممتازة التي امتدت على مدى الأشهر الـ18 الماضية». وبقيادة ابن الـ62 عاماً، الذي خلف الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو في هذا المنصب، بلغ المنتخب البلجيكي ربع النهائي في كأس العالم، حيث خسر أمام إسبانيا التي توجت الأحد باللقب على حساب الأرجنتين بطلة 2022. ومنذ توليه المسؤولية في يناير 2025 على رأس منتخب يعاني صدمة إخفاقين (الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2022، ومن ثمن نهائي كأس أوروبا 2024)، أعاد المدرب الفرنسي الحيوية إلى تشكيلة «الشياطين الحمر» الذين دخلوا مونديال 2026 على خلفية 13 مباراة متتالية من دون هزيمة، رفعوها إلى 18 في النهائيات، قبل السقوط أمام الإسبان 1-2 في ربع النهائي.