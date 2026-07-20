مانشستر سيتي يعرض مقتنيات من مكتب جوارديولا للبيع في مزاد

قال مانشستر سيتي ​المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ‌القدم اليوم ​الاثنين إن بعض الأغراض من مكتب المدرب بيب جوارديولا، بما في ذلك سترته التدريبية وكرسيه ومصباحه ومجموعة أكواب قهوة وتحف صغيرة إلى جانب مقتنيات متعلقة بالبخور، طُرحت للبيع في مزاد عبر الإنترنت.

وكان جوارديولا رحل عن تدريب سيتي بنهاية الموسم الماضي بعد أن قاده للفوز بستة ألقاب في ‌الدوري خلال العقد الذي قضاه على رأس الجهاز الفني للفريق، كما قاده للفوز بدوري ‌أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ونشر النادي ‌رابطا لتصوير بزاوية 360 درجة لمكتب ‌المدرب الإسباني، وجرى تمييز ‌القطع المعروضة للبيع عبر مزاد على منصة ماتش وورن شيرت.

وتتضمن ​المجموعة أيضا ‌كرة قدم ​مغطاة برسومات فنية تحتفي بمسيرة إرلينج هالاند نحو تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، موقعة من اللاعب نفسه. ​وجذبت هذه القطعة بالفعل عرضا يبلغ نحو 3000 يورو (3400 دولار)، على أن يُغلق المزاد يوم الأحد.

ويُعرض للبيع أيضا صفارة التدريب الخاصة بجوارديولا، إلى جانب صور مؤطرة، بما في ذلك صورة للمدرب الإسباني وهو يقف أمام الجوائز.

وتلقت مجموعة التحف الصغيرة الخاصة به، ومنها اثنان ‌من السلاحف الخزفية ونجمة تحمل رسما، عرضا مبكرا بقيمة ​111 يورو.

وعين مانشستر سيتي إنزو ماريسكا مدربا للفريق، وسيبدأ مشواره في الدوري بمباراة على أرضه أمام بورنموث يوم 23 أغسطس.