اللاعب الوحيد الذي أصاب مرمى إسبانيا في كأس العالم 2026

رغم تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد رقم دفاعي استثنائي، فإن المنتخب الإسباني لم يحافظ على نظافة شباكه طوال البطولة بشكل كامل، إذ نجح مهاجم بلجيكا شارل دي كيتيلاري في أن يكون اللاعب الوحيد الذي هز شباك "لا روخا" خلال المونديال.

وجاء هدف شارل دي كيتيلاري في الدقيقة 41 من مواجهة إسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من تيموثي كاستانيي وحولها برأسه إلى داخل المرمى، لينهي سلسلة تاريخية للحارس أوناي سيمون استمرت 649 دقيقة من دون استقبال أي هدف في كأس العالم، محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الإيطالي والتر زينغا.

وبعد ذلك الهدف، استعادت إسبانيا توازنها وحققت الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1، قبل أن تتغلب على فرنسا في نصف النهائي بهدفين دون رد، ثم على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية، لتتوج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها بعد 2010، فيما بقي هدف دي كيتيلاري الوحيد الذي استقبلته شباك المنتخب الإسباني طوال البطولة.

يذكر أن البلجيكي شارل دي كيتيلاري يلعب حالياً مع فريق أتالانتا الإيطالي، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وسجل 3 أهداف في كأس العالم 2026.