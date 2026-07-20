الصحافة الإسبانية تتغزل بأبطال كأس العالم: «ملوك كل العصور»

لم تجد الصحافة الإسبانية ما يكفي من عبارات المديح اليوم الإثنين، للاحتفاء بإنجاز منتخب بلادها في نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين.

وعنونت صحيفة «ماركا» غلافها: «لاعبي (لا روخا) هم ببساطة «ملوك كل العصور»، مشيدة بـ«النجمة الثانية التي ستُطرَّز على القميص الإسباني بعد عرض جديد من اللعب الجماعي».

أما صحيفة «آس»، فاعتبرت أن هذا التتويج يذكّر باللقب الأول المحقق عام 2010، فجاء عنوانها: «كما في المرة الأولى»، وأشارت إلى أنه «لم يسبق لأي دولة أن توجت في الوقت نفسه بطلة للعالم لدى السيدات والرجال».

وكتبت صحيفة «لا فانغارديا» الكاتالونية: «إسبانيا تحكم العالم، وهي حقيقة كانت كرة قدمها تعكسها بالفعل، وجاءت كأس العالم لتؤكدها».