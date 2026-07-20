التشكيلة الذهبية لمونديال 2026.. إسبانيا تهيمن ومبابي وميسي في الهجوم

من الحارس الإسباني أوناي سيمون إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مرورا بلاعب الوسط الإسباني المحوري رودري والعبقري الأرجنتيني ليونيل ميسي.. تالياً التشكيلة المثالية للاعبين الذين تركوا بصمتهم في النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم.

الحارس أوناي سيمون (إسبانيا)

بيدرو بورو (إسبانيا)

ليساندرو مارتينيس (الأرجنتين)

أيميريك لابورت (إسبانيا)

مارك كوكوريا (إسبانيا)

رودري (إسبانيا)

جود بيلينغهام (إنجلترا)

داني أولمو (إسبانيا)

مايكل أوليسيه (فرنسا)

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

كيليان مبابي (فرنسا)