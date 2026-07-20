لحضور حفلة عمرو دياب.. محمد صلاح يزور تركيا 2 أغسطس المقبل

كشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن النجم المصري، محمد صلاح، سيزور مدينة إسطنبول التركية، برفقة عائلته في الثاني من أغسطس المقبل، لحضور حفل الفنان عمرو دياب، في مسرح أتاكوي مارينا المفتوح.

وقالت الصحيفة: "إن محمد صلاح لم يأتِ لحضور الحفل فقط، فمن المتوقع أن يُبرم اتفاقاً مع أحد الأندية الراغبة بالتعاقد معه، وعلى رأسهم بشكتاش التركي".

يذكر أن انتقال محمد صلاح ما زال غامضاً حتى اللحظة لارتباط اسم النجم المصري بالانتقال إلى أكثر من نادٍ من بينها بشكتاش الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان "الفرعون" قد صال وجال في الملاعب الأوروبية وصنع مجداً مع ليفربول الإنجليزي خلال السنوات الماضية.