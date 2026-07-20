بعد وعده بـ«وشم وجه المدرب» حال الفوز.. مدرب إسبانيا يعلّق: عليك أن تلتزم بكلمتك يا كوكوريلا
قال مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، إن المدافع الإسباني، مارك كوكوريلا، رجل يفي بوعده، وعليه أن ينفّذ وعده بـ"وشم وجه المدرب على جسده"، بعد فوز منتخب بلاده على الأرجنتين، بواقع هدف مقابل لا شيء، وحصد لقب بطل كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وأوضح دي لا فوينتي، البالغ 65 عاماً، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة: "أنا أكبر من رسم الوشوم، لكن لاعبي فريقي يوفون بوعودهم، وأعلم أنهم سيحافظون على ذلك، لقد ارتكبوا خطأً وسيلتزمون به، أنا لست قبيحا إلى هذا الحد"، ووجه رسالة لكوكوريلا قائلاً: "عندما تقول شيئاً، عليك أن تلتزم بكلمتك".
يُشار إلى أن كوكوريلا كان قد أعلن في وقت سابق، أنه سيوشم وجه المدرب على جسده "إذا فازت إسبانيا باللقب".
كما يُذكر بأن دي لا فوينتي، استطاع قيادة إسبانيا إلى لقب بطولة أوروبا 2024، والآن لكأس العالم 2026.
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