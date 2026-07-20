بعد وعده بـ«وشم وجه المدرب» حال الفوز.. مدرب إسبانيا يعلّق: عليك أن ​تلتزم بكلمتك يا كوكوريلا

قال مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا ​فوينتي، إن ‌المدافع الإسباني، مارك كوكوريلا، رجل يفي بوعده، وعليه أن ينفّذ وعده بـ"وشم ​وجه المدرب على جسده"، بعد ​فوز منتخب بلاده على الأرجنتين، بواقع هدف مقابل لا شيء، وحصد لقب ​بطل كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأوضح ​دي لا فوينتي، البالغ 65 عاماً، في ​مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة: "أنا أكبر من رسم الوشوم، لكن لاعبي ‌فريقي ⁠يوفون بوعودهم، وأعلم أنهم سيحافظون على ذلك، لقد ارتكبوا خطأً وسيلتزمون به، أنا لست قبيحا إلى هذا ​الحد"، ووجه رسالة لكوكوريلا قائلاً: "عندما تقول شيئاً، عليك أن ​تلتزم بكلمتك".

يُشار إلى أن كوكوريلا كان قد أعلن في ​وقت سابق، أنه سيوشم وجه المدرب على جسده "إذا فازت إسبانيا باللقب".

كما يُذكر بأن دي ​لا ⁠فوينتي، استطاع قيادة إسبانيا إلى لقب بطولة أوروبا 2024، والآن لكأس العالم 2026.