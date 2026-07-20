ميسي يخسر كل شيء في 24 ساعة.. ويصيبه عار "النهائي الفضيحة"!

تحولت أحلام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في ختام كأس العالم 2026 إلى كابوس خلال أقل من 24 ساعة، بعدما كان يمتلك كل شيء بين يديه قبل أن يخسر ثلاثاً من أبرز الجوائز التي كان ينافس عليها، عقب سقوط منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وكانت الضربة الأولى بخسارة لقب كأس العالم، بعدما فشل منتخب "التانغو" في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في نسخة 2022، ليكتفي بالمركز الثاني بعد مشوار مميز انتهى عند المباراة النهائية.

ولم تتوقف خسائر ميسي عند فقدان الكأس، إذ خسر أيضاً سباق هدافي البطولة، بعدما توج قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بجائزة "الحذاء الذهبي" عقب تصدره قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، مقابل 8 أهداف لميسي الذي حل في المركز الثاني، ولم يكتفِ مبابي بخطف لقب الهداف، بل عزز مكانته كأفضل هداف في تاريخ بطولات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً، متقدماً على ميسي الذي يملك 21 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

واكتملت خسائر النجم الأرجنتيني بعدما ذهبت جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 إلى الإسباني رودري، بعد دوره الكبير في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج باللقب العالمي، ليغادر ميسي البطولة وصيفاً للمونديال فقط، بعدما كان يطمح لإنهاء مسيرته الدولية بلقب عالمي جديد وإنجازات فردية إضافية.