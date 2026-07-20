الأرجنتيني باريديس يعتدي بالضرب على لاعبي إسبانيا.. ويتلقى بطاقة حمراء (فيديو)

شهدت المباراة النهائية لكأس العالم 2026 مشادة عنيفة بين لاعبي منتخبي إسبانيا والأرجنتين، عقب صافرة النهاية مباشرة، بعدما توج المنتخب الإسباني بلقب البطولة إثر فوزه بهدف دون رد على نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في أميركا.

Huge ban incoming for Paredes… 😳 pic.twitter.com/L8bSgSy0hZ — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

وبدأت الأحداث بعد ثوانٍ من نهاية اللقاء، عندما دخل لاعب الوسط الإسباني رودري في مشادة كلامية مع الأرجنتيني ناهويل مولينا، قبل أن يحاول المدافع الإسباني إريك غارسيا احتواء الموقف بإبعاد مولينا، لكن التدخل أدى إلى تصاعد التوتر، بعدما اندفع الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى الاشتباك مع غارسيا، حيث دفعه من رقبته، قبل أن يشارك برفقة زميله تياغو ألمادا، في دفع لاعب الوسط الإسباني غافي، وسط تبادل للدفع والاشتباكات بين عدد من لاعبي المنتخبين.

وسرعان ما تدخل اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري لاحتواء الموقف وإنهاء الاشتباكات، فيما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لياندرو باريديس، البالغ من العمر 32 عاماً، بسبب سلوكه خلال الأحداث.