دي لا فوينتي: حققنا حلم 47 مليون إسباني بالتتويج بلقب كأس العالم

أعرب لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس العالم 2026 بالفوز 1 - صفر في المباراة النهائية على الأرجنتين بعد التمديد للأشواط الإضافية.

قال دي لا فوينتي عبر صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية «هدف الفوز هو الأقل أهمية في اللحظة الحالية، كل ما أريده الاحتفال بكأس البطولة».

أضاف «لقد حققنا حلم 47 مليون إسباني على أرض الملعب، هذا اللقب يحسب للجميع».

وتابع «لقد انتزعنا اللقب بعد ماراثون طويل وليس سباق سرعة، فالإنجازات تذهب لمن يستحقها أكثر، لذا عملنا بجدية كبيرة، ونجحنا في الحفاظ على طاقتنا».

وختم دي لا فوينتي «لا أفكر في أحد حاليا، بل ذهني صاف تماما، أريد فقط رفع كأس البطولة، والاحتفال بها مع عائلتي».

وحقق المنتخب الإسباني اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويج أول في 2010 بجنوب أفريقيا بعد الفوز 1 - صفر في المباراة النهائية على هولندا.

أما المنتخب الأرجنتيني فقد تبددت أحلامه في التتويج بلقب ثان على التوالي والرابع في تاريخه بعد ثلاثة ألقاب في 1978 و1986 و2022.