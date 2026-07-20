مدرب الأرجنتين: أشعر بالحزن الشديد وبذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي
أبدى ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، حزنه الشديد لخسارة فريقه في نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام إسبانيا صفر- 1، مؤكدا أن فريقه بذل قصارى جهده.
وقال سكالوني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «أشعر بالحزن الشديد لكنني أعلم أن الفريق لعب بجد وبذل قصارى جهده، يمكنني قول الكثير عن كيفية وصولنا للنهائي لكن هذا لا يهم».
وأضاف: «أريد أن أشكر اللاعبين الذين أوصلونا إلى نهائي آخر في كأس العالم، وقاتلنا حتى النهاية».
وتابع سكالوني: «إسبانيا كانت أفضل منا وهذه هي الحقيقة، لكنني سأحتفظ بذكرى غالية بما فعله لاعبو فريقي في البطولة ووصولهم إلى هذا الحد».
واختتم مدرب الأرجنتين تصريحاته قائلا: «خسرنا المباراة ونحن نتحمل مسؤولية ذلك، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن تذكر كل ما فعلناه في البطولة».
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