الأرقام السلبية تطارد ميسي والأرجنتين بعد ضياع حلم كأس العالم

حضرت الأرجنتين في المشهد الختامي لكأس العالم لكرة القدم 2026 لكنه كان حضورا خجولا للغاية اكتفى فيه رفاق ليونيل ميسي بالدفاع أمام الماتادور الإسباني الذي أجهز على حامل اللقب متوجا بالنجمة الثانية في تاريخه.

ولم يقدم منتخب الأرجنتين العرض المنتظر منه أمام إسبانيا التي توجت باللقب عن جدارة واستحقاق في يوم شهد أرقاما سلبية لمنتخب "راقصو التانجو" وقائدهم ميسي، وهو ما نلقي عليه الضوء في السطور التالية.

- الأرجنتين أول منتخب على الإطلاق يفشل في تسديد أي كرة خلال 90 دقيقة في نهائي كأس العالم.

- للمرة الرابعة تحتل الأرجنتين المركز الثاني في كأس العالم وهو أكبر عدد من المرات التي يحل فيها منتخب وصيفا بعد ألمانيا.

- سجل ليونيل ميسي لمسة واحدة فقط في أول 15 دقيقة من نهائي كأس العالم.

- حصل ميسي على تقييم "7" وهو الأقل له في مباراة بكأس العالم منذ مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2018 عندما خسر المنتخب اللاتيني صفر / 3 أمام منافسه الأوروبي في مرحلة المجموعات.

- فشل ميسي في استعادة صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم مكتفيا بـ21 هدفا خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي خطف الصدارة بـ22 هدفا.

- بات ميسي /39 عاما/ أكبر لاعب "بعيدا عن حراس المرمى" يشارك ويخسر في مباراة نهائية لكأس العالم عبر التاريخ.