مبابي يتربع على عرش الهداف التاريخي للمونديال

كتبت بطولة كأس العالم 2026 التي اختتمت بتتويج إسبانيا باللقب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فصلا جديدا واستثنائيا في تاريخ كرة القدم، بعد أن شهدت تحطيم الرقم القياسي العريق لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ المونديال، والذي ظل صامدا لسنوات طويلة باسم المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه.

وفاز المنتخب الإسباني بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الأرجنتين 1- صفر بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

ونجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في التربع على عرش الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 22 هدفا متجاوزا بذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تصدر الترتيب خلال سير المنافسات، حيث وصل إلى 21 هدفا، بعدما سجل ثمانية أهداف في نسخة 2026.

وسجل مبابي عشرة أهداف في نسخة 2026، معادلا رقم الألماني جيرد مولر، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في نسخة عام 1974 في ألمانيا، والتي توج بها منتخب بلاده.

ويتصدر جوست فونتين، مهاجم فرنسا في مونديال 1958 في السويد، ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة بكأس العالم برصيد 13 هدف، ويأتي خلفه المجري ساندور كوتشيتش برصيد 11 هدفا في نسخة عام 1954 في سويسرا.

ويتصدر مبابي قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال بفارق هدف عن ميسي، الذي تقول المؤشرات أنه خاض آخر بطولة كأس عالم في تاريخه، ثم يأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا، وهو الذي كان لازال متصدرا للترتيب العام قبل انطلاق مونديال 2026.

ويتقدم كلوزه بفارق هدف واحد على الأسطورة البرازيلي رونالدو الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 هدفا سجلها في 19 مباراة عبر أربع مشاركات مونديالية توج في أولاها عام 1994 دون تسجيل أهداف، قبل أن يحرز أربعة أهداف في 1998 وثمانية أهداف في 2002 وثلاثة أهداف في 2006، ويليهما في الترتيب أسطورة ألمانيا الغربية الراحل جيرد مولر في المركز الخامس برصيد 14 هدفا حققها في 13 مباراة فقط خلال نسختي 1970 و1974، ثم الإنجليزي هاري كين الذي سجل 14 هدفا في ثلاث مشاركات 2018 و2022 و2026، ثم الفرنسي جوست فونتين الذي يحتل المركز السابع برصيد 13 هدفا سجلها كلها في نسخة واحدة عام 1958 وخلال ست مباريات فقط، وهو رقم قياسي صامد في تاريخ البطولة.

ويحتل الأسطورة البرازيلية بيليه، المركز الثامن برصيد 12 هدفا أحرزها في 14 مباراة عبر أربع نسخ مونديالية بدأت بستة أهداف في نسخة 1958 التي شهدت تتويجه الأول، ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 11 هدفا، منها ثلاث أهداف في نسخة 2026.

ويأتي في المراكز التالية الألماني يورجن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس برصيد 11 هدفا لكل منهما، يليهما الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا والبيروفي تيوفيلو كوبيلاس والبولندي جرزيجورز لاتو والإنجليزي جاري لينيكر والألماني توماس مولر ومواطنه هلموت ران برصيد 10 أهداف لكل منهم، بينما تضم قائمة الهدافين الذين أحرزوا تسعة أهداف أسماء رنانة مثل البرازيلي أديمير والإيطالي روبرتو باجيو والبرتغالي إيزيبيو والبرازيلي جيرزينيو والإيطالي باولو روسي والألماني كارل هاينز رومينيجه ومواطنه أوفه زيلر والبرازيلي فافا والإيطالي كريستيان فييري والإسباني ديفيد فيا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).