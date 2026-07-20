الإسباني سيمون يحصد القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2026

توج الإسباني يوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما ساهم ببراعة في قيادة بلاده في حصد لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها.

وشارك يوناي سيمون في فوز إسبانيا 1 / صفر على الأرجنتين على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي في نهائي المونديال، الذي امتد لوقت إضافي.

وتصدر سيمون قائمة الترشيحات بقوة مستفيداً من فوز منتخب إسبانيا على فرنسا 2/ صفر في الدور قبل النهائي، ليزيح الحارس الفرنسي مايك ماينان الذي كان مرشحاً بارزاً قبل تلك المواجهة قبل أن يقود بلاده للتفوق على الأرجنتين بهدف دون رد في النهائي ليحصد الجائزة متفوقا على الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

ويقدم الحارس الإسباني بطولة استثنائية، إذ لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط في ثمان مباريات خاضها في المونديال، وهو أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة يحققه حارس مرمى في نسخة واحدة في تاريخ كأس العالم، كما أصبح منتخب إسبانيا صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة في بطولة واحدة برصيد سبع مباريات.

وتوقفت سلسلة نظافة الشباك المتتالية لسيمون عند 649 دقيقة خلال الفوز على بلجيكا 2 /1 في دور الثمانية، وهي السلسلة الأطول في تاريخ المونديال.