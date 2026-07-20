الإسباني رودري أفضل لاعب في مونديال 2026

حصد الإسباني رودري جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعدما لعب دوراً محورياً في قيادة منتخب بلاده نحو التتويج باللقب العالمي.

وقدم نجم خط الوسط مستويات استثنائية طوال البطولة، بفضل قدرته على التحكم بإيقاع اللعب، وصناعة التوازن بين الدفاع والهجوم، ليصبح أحد أبرز أسباب تفوق «الماتادور» في مشواره المونديالي.

وجاء تتويج رودري ليؤكد مكانته كأحد أهم لاعبي الوسط في العالم، بعد أداء جمع بين الذكاء التكتيكي، القوة البدنية، والدقة في التمرير.