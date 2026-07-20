صفر تسديدة على المرمى لرفاق ميسي في نهائي كأس العالم

عجز المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي عن تهديد مرمى إسبانيا، ليقدم أحد أضعف عروضه في السنوات الأخيرة، بعدما أنهى نهائي كأس العالم 2026 دون أي تسديدة بين القائمين والعارضة، ليمنح المنتخب الإسباني الأفضلية الكاملة ويظفر بلقب المونديال إثر فوزه (1-0) بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، مستحوذاً على الكرة بنسبة 65% مقابل 35% للأرجنتين، كما صنع 20 محاولة هجومية، بينها 11 تسديدة على المرمى، في مقابل محاولتين فقط للأرجنتين، وكلتاهما خارج إطار المرمى.

ونجح المنتخب الإسباني في تنفيذ خطته الدفاعية بإحكام، بعدما أغلق المساحات أمام مفاتيح اللعب الأرجنتينية، وفي مقدمتها ليونيل ميسي، ليغيب التأثير الهجومي لـ«التانغو» طوال المباراة، ويخرج الفريق من النهائي دون أي تسديدة على المرمى، في رقم يعكس التفوق الإسباني الكامل على المستويين الفني والتكتيكي.