خبير تحكيمي: هدف تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم أمام الأرجنتين صحيح 100%

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم وخبير التحكيم، عبد الله العاجل، أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي أدار المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، قاد اللقاء باقتدار ودون ارتكاب أي أخطاء تحكيمية مؤثرة، مشيداً بشخصيته وخبرته في إدارة المواجهة والسيطرة على مجريات اللعب.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم» إن هدف الفوز الوحيد الذي سجله الإسباني فيران توريس في الدقيقة (106) كان صحيحاً بنسبة 100%، مؤكداً عدم وجود أي حالة تسلل. كما اعتبر أن قرار الحكم بإلغاء هدف لإسبانيا في الدقيقة (113) كان سليماً لوجود حالة تسلل، موضحاً أن اللاعب يعد متسللاً إذا تدخل في اللعب أو أثّر على المنافس.

وأضاف أن البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب الأرجنتين إنزو فيرنانديز في الدقيقة (92) كانت مستحقة بعد حصوله على الإنذار الثاني نتيجة تدخل متهور.

كما أكد العاجل صحة قرار الحكم بإلغاء هدف آخر لإسبانيا سجله نيكو ويليامز في الدقيقة (96)، مشيراً إلى وجود مخالفة تمثلت في «دهس» مدافع الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي قبل وصول الكرة إلى اللاعب الإسباني.

وأوضح أن الشوط الأول لم يشهد أي حالات تحكيمية مؤثرة، في ظل الحذر الذي فرضه المنتخبان، رغم أفضلية المنتخب الإسباني في الاستحواذ والسيطرة دون أن ينجح في تهديد المرمى الأرجنتيني بصورة مؤثرة.

وبخصوص مطالبة المنتخب الإسباني بركلة جزاء في الدقيقة (38) بداعي وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء، أكد العاجل أن الحالة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، واصفاً الشوط الأول بأنه كان هادئاً من الناحية التحكيمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تدخلات الحكم الرابع الأردني أدهم مخادمة كانت إيجابية في بعض المواقف.

وتابع: «لا توجد ركلة جزاء لإسبانيا في الدقيقة (66) بعد مطالبة لامين يامال باحتساب مخالفة، إذ كانت هناك حالة مسك من جانب لاعب الأرجنتين نيكولاس تاليافيكو، لكنها لم تكن مؤثرة بالشكل الذي يستوجب احتساب ركلة جزاء».

وضم طاقم إدارة المباراة الحكمين المساعدين توماز كلانشنيك وأندراز كوفاسيتش (سلوفينيا)، والأردني أدهم مخادمة حكماً رابعاً، ومواطنه محمد البكار حكماً مساعداً احتياطياً، والألماني باستيان دانكيرت حكماً لتقنية الفيديو (VAR)، إلى جانب القطري خميس المري حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء واحدة وثلاث بطاقات صفراء، إذ حصل مدافع الأرجنتين ليساندرو مارتينيز على أول إنذار في الدقيقة (41) بعد تدخل قوي على الإسباني ميكيل أويارزابال، ثم نال لياندرو باريديس البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (51)، قبل أن يحصل إنزو فيرنانديز على البطاقة الصفراء الثالثة في الدقيقة (81)، ثم طُرد في الدقيقة (92) بعد تلقيه الإنذار الثاني.

وأضاف العاجل أن الدقيقة (51) شهدت اشتباكاً بين عدد من لاعبي المنتخبين، تسبب فيه لياندرو باريديس، الذي حصل على بطاقة صفراء مستحقة، مؤكداً أن الحكم تعامل مع الموقف بسرعة ونجح في احتواء التوتر.

يُذكر أن الحكم الدولي السابق عبد الله العاجل حصل على الشارة الدولية عام 2016، قبل أن يعتزل التحكيم في نوفمبر 2020، بعد مسيرة امتدت لنحو 20 عاماً، أدار خلالها العديد من المباريات المحلية والدولية المهمة.