بادو الزاكي مديراً فنياً للنشامى

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول بعقد يمتد لمدة عام، خلفاً لمواطنه جمال سلامي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، جاء التعاقد مع الزاكي عقب قبول مجلس إدارة الاتحاد استقالة سلامي وجهازه الفني، على أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للمدرب المغربي خلال الفترة المقبلة.