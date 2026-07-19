تغطية مباشرة.. الأرجنتين ضد إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

انطلقت مراسم حفل ختام بطولة كأس العالم 2026، اليوم الأحد، على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، قبل المواجهة النهائية المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، وسط مشاركة نخبة من نجوم الفن العالمي، يتقدمهم توم كروز، وروبي وليامس، وبوست مالون، ونيكول شيرزينغر، ولورا باوزيني، في عرض احتفالي يجسد رحلة البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع ترقب حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب "ميتلايف" بولاية نيويورك الأميركية المباراة النهائية الساعة 11 مساءًا بتوقيت الإمارات، في لقاء يحمل طابعاً تاريخياً بين بطل النسخة الماضية وأحد أبرز المنتخبات الأوروبية، وسط صراع قوي على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، نجح خلاله في تجاوز منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، بينما حجز منتخب إسبانيا مقعده في النهائي عقب فوزه على منتخب فرنسا بهدفين دون رد.

التشكيل المتوقع للأرجنتين

- حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

- خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.

- خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

- خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز.

التشكيل المتوقع لإسبانيا

- حراسة المرمى: أوناي سيمون.

- خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريا.

- خط الوسط: رودري، بيدري، فابيان رويز.

- خط الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ميكيل أويارزابال.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية توالياً، بينما يطمح منتخب إسبانيا إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، في نهائي يُنتظر أن يكون واحداً من أقوى المباريات النهائية في تاريخ المونديال.