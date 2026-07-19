ميسي على موعد مع تحطيم رقم قياسي صمد 68 عاماً في «النهائي الكبير»

في حالة تسجيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بمرمى إسبانيا اليوم الأحد في ختام مونديال 2026، سيصبح أكبر لاعب سناً يسجل في نهائي كأس العالم محطما الرقم القياسي لأسطورة الكرة السويدي نيلس ليدهولم الذي سجل في نهائي مونديال 1958 بعمر 35 عاما و264 يوما.

ويبلغ ميسي اليوم 39 عاماً و25 يوماً، ويأمل رفع كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته والثانية على التوالي لمنتخب بلاده.