كتاب أطفال يثير ضجة بعد تطابق أحداثه مع نهائي كأس العالم 2026

تحول كتاب أطفال يحمل عنوان «The World's Game» إلى حديث مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر أن أحداثه تتضمن مباراة نهائية تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، وهي المواجهة التي تقام بالفعل في نهائي كأس العالم 2026.

ويُظهر الكتاب أن المنتخب الإسباني يتوج باللقب بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، مع تسجيل هدف الحسم في الدقيقة 88، وهي تفاصيل أثارت اهتمام المتابعين نظراً لتطابقها مع طرفي النهائي قبل إقامة المباراة.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن صاحبة الفيديو أوضحت أنها عثرت على الكتاب في إحدى المكتبات بالولايات المتحدة، وأبدت دهشتها بعدما اكتشفت محتواه بالتزامن مع تأهل الأرجنتين إلى النهائي إثر فوزها على إنجلترا في نصف النهائي، ما دفعها إلى مشاركة المقطع عبر منصات التواصل.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، واعتبره كثير من المستخدمين مصادفة لافتة، فيما رأى آخرون أنه مجرد عمل قصصي لا يتجاوز حدود الخيال، ولا يحمل أي دلالة على أحداث البطولة الفعلية.

🇪🇸🇦🇷⚽️ INSOLITE — Un livre pour enfants avait prédit la finale Espagne-Argentine et le score



Sorti en juin, « The World’s Game » de Yamile Saied Méndez montre exactement la finale de ce soir : Espagne contre Argentine, victoire 2-1 de la Roja sur un but à la 88e minute.



👉… pic.twitter.com/KV6d7SvoRd — Focus (@FocusMedia_Fr) July 19, 2026

ويترقب عشاق كرة القدم المباراة النهائية التي تجمع بطل أوروبا، إسبانيا، بحامل لقب كوبا أميركا، الأرجنتين، في واحدة من أكثر مواجهات مونديال 2026 انتظاراً، وهو ما زاد من انتشار قصة الكتاب وإعادة تداولها على نطاق واسع.