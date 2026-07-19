ميسي يوجه تحية خاصة لزملائه بالمنتخب الأرجنتيني قبل ساعات من نهائي كأس العالم

وجه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، تحية مؤثرة إلى زملائه في الفريق، مشيدا بما حققوه من نجاحات خلال الأعوام الأخيرة، وذلك عبر منشور على حسابه في «إنستجرام»، قبل ساعات من نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.

ونشر ميسي (39 عاما) صورة لجميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والمدربين وطاقم العاملين، وعلق عليها: «أيا كان ما سيحدث، هذه المجموعة كتبت قصة لن تنسى ولا يمكن لأحد أن يمحيها. هيا يا أرجنتين».

ويجمع نهائي كأس العالم، المقرر إقامته الأحد في إيست راذرفورد، بالقرب من نيويورك، بين المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، والمنتخب الإسباني بطل أوروبا.

وكان الجيل الحالي لمنتخب الأرجنتين قد توج أيضًا بلقب بطولة كوبا أميركا عامي 2021 و2024، بعدما ظل ميسي قبل ذلك 16 عاما بدون أي لقب مع المنتخب الوطني.

وكتب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات: «أفضل ما في كل هذه السنوات لم يكن الألقاب فقط، بل الرحلة بأكملها. مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة، والتنافس معا، والنهوض بعد اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة في الطريق».

وأكد: «شكرا لكل واحد من زملائي، وللجهاز الفني، ولكل من يعمل يوميا من أجل أن يظل هذا المنتخب عائلة واحدة».